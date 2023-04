TOP 10 : les plus grandes voix masculines

Le 8 mars dernier, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, on vous présentait le palmarès des 10 plus grandes voix féminines au monde. Ce mois-ci, on récidive, cette fois avec les 10 plus grandes voix masculines de tous les temps!

Comme le précédent classement, ce palmarès a été réalisé par une radio américaine (Smooth Radio) qui s’est uniquement basée sur les capacités vocales pures de ces interprètes, plutôt que sur leur talent global, leur statut d'icône ou encore leur style musical.

On a aussi choisi de mettre de côté les chanteurs d’opéra (tels Andrea Bocelli et Luciano Pavarotti) qui auraient raflé à coup sûr les premières places de ce classement, pour se concentrer uniquement sur les artistes pop et rock.

Voici donc les 10 premières places de ce palmarès des plus grandes voix masculines de l’histoire de la musique :

10. Elvis Presley

9. Marvin Gaye

8. Al Green

7. Sam Cooke

6. Otis Redding

5. Frank Sinatra

4. Nat King Cole

3. Michael Jackson

2. George Michael

1. Freddie Mercury

Aussi dans le top 20 : Luther Vandross, Bing Crosby, Stevie Wonder, Art Garfunkel, Michael Bublé, Tom Jones, Andy Williams, Rod Stewart, Paul McCartney et Elton John.