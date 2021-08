TOP 10 : les plus grands classiques des Rolling Stones

Au lendemain du décès de Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones qui s’est éteint à l’âge de 80 ans, voici 10 classiques qui témoignent de l’influence incomparable de la mythique formation britannique dans l’univers du rock!

Formés à Londres en 1962, les Rolling Stones étaient alors composés du guitariste Brian Jones, du pianiste Ian Stewart, du chanteur Mick Jagger et du guitariste Keith Richards. C’est en 1963 que le batteur Charlie Watts se joint au groupe, lui qui participera ensuite à chacun des albums studio de la formation. Après le départ de Ian Stewart en 1963 et le décès de Brian Jones en 1969, Ronnie Wood rejoint finalement les Rolling Stones en 1975 à titre de guitariste.

Intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 1989, les Rolling Stones comptent à leur actif 30 albums studio, 33 disques live et 29 compilations qui, ensemble, ont cumulé des ventes de plus de 200 millions d’exemplaires dans le monde. Ces données font sans conteste des Rolling Stones l'un des groupes les plus prolifiques et les plus populaires de tous les temps!

(I Can't Get No) Satisfaction (1965)

Get Off of My Cloud (1965)

Paint It Black (1966)

Ruby Tuesday (1967)

Sympathy for the Devil (1969)

Brown Sugar (1971)

You Can't Always Get What You Want (1973)

Angie (1973)

Miss You (1978)

Start Me Up (1981)