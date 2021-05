TOP 10 : les plus grands succès d’Adele pour son 33e anniversaire

Adele célèbre aujourd’hui son 33e anniversaire! Née le 5 mai 1988 à Londres, Adele Laurie Blue Adkins a lancé son tout premier album en 2008. Intitulé 19, ce disque s’est écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde mais il aura fallu attendre trois ans, et un deuxième disque, pour que la chanteuse britannique devienne la star internationale qu’on connaît.

Paru le 24 janvier 2011, 21 demeure un des albums les plus vendus du 21e siècle grâce à des succès comme Someone Like You, Rolling In The Deep, Set Fire to the Rain et Rumour Has It. Ce disque a permis à Adele de remporter pas moins de six trophées lors de la 54e cérémonie des Grammy Awards, dont celui de l’Album de l’année ainsi que ceux de l’Enregistrement et de la Chanson de l’année pour Rolling in the Deep.

Son troisième album, 25, sort en novembre 2015 et se classe aussi au sommet des ventes dans de nombreux pays. En février 2017, Adele est de nouveau la grande gagnante des Grammy Awards, elle qui récolte cinq trophées (Album de l'année, Chanson de l'année, Enregistrement de l'année, Meilleure performance pop solo et Meilleur album pop vocal).

Avec plus de 100 millions de disques vendus à ce jour, Adele a reçu 147 récompenses au fil de sa carrière, dont 15 Grammy Awards, en plus de fracasser 11 records du monde. Les vidéoclips de ses chansons Rolling in the Deep, Hello et Someone Like You ont quant à eux tous dépassé le cap du milliard de visionnements sur YouTube!

D’ici à ce qu’Adele dévoile son quatrième album des plus attendus, voici ses 10 plus grands hits, de ses débuts à aujourd’hui!

Chasing Pavements (19)

Rolling in the Deep (21)

Someone Like You (21)

Set Fire to the Rain (21)

Rumour Has It (21)

Skyfall (James Bond)

Hello (25)

When We Were Young (25)

Send My Love (To Your New Lover) (25)

Water Under the Bridge (25)