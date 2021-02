TOP 10 : les plus gros hits d’Ed Sheeran pour ses 30 ans

Ed Sheeran célèbre aujourd’hui son 30e anniversaire de naissance! Né le 17 février 1991 à Halifax, au Royaume-Uni, l’auteur-compositeur-interprète s’est fait connaître du grand public en 2011, avec la sortie de son premier album intitulé +.

C’est toutefois avec ses disques x et ÷, respectivement parus en 2014 et 2017, qu’Ed Sheeran se hisse au rang de star incontournable de la musique! Puis, en 2019, le chanteur britannique lance l’album No.6 Collaborations Project, en plus de fracasser le record de la tournée la plus lucrative de l’histoire.

Parallèlement à sa carrière de chanteur, Ed Sheeran a écrit des chansons pour plusieurs artistes majeurs, dont Justin Bieber, Taylor Swift, Robbie Williams, James Blunt et même One Direction.

En attendant la sortie de son cinquième album studio, Ed Sheeran s’est accordé une pause bien méritée, durant laquelle son épouse Cherry Seaborn a donné naissance à la petite Lyra, en août dernier.

Afin de souligner les 30 ans d’Ed Sheeran, voici 10 de ses plus grands succès, de ses débuts à aujourd’hui, suivis de sa nouveauté Afterglow lancée en décembre dernier.

The A Team (+)

Lego House (+)

Sing (x)

Don't (x)

Thinking Out Loud (x)

Photograph (x)

Castle on the Hill (÷)

Shape of You (÷)

Perfect (÷)

I Don't Care avec Justin Bieber (No.6 Collaborations Project)

Afterglow