TOP 10 : les plus gros hits d’Elton John pour son 75e anniversaire

C’est aujourd’hui qu’Elton John célèbre son 75e anniversaire! Né sous le nom de Reginald Kenneth Dwight le 25 mars 1947, dans la région de Londres, le légendaire chanteur et musicien britannique a vendu plus de 300 millions de disques en carrière, devenant ainsi l'un des artistes les plus populaires de l’histoire de la musique.

Depuis ses débuts, Elton John a présenté au-delà de 4 000 concerts dans plus de 80 pays. Il a également été anobli par la reine Élisabeth II en 1998, autant pour sa musique que pour ses œuvres caritatives. Après avoir fait l’objet du biopic Rocketman en 2019, Sir Elton John est devenu en 2021 le premier artiste solo à figurer au Top 10 des chansons au Royaume-Uni durant six décennies consécutives!

Même si les fans d’Elton John ont dû faire leur deuil des deux spectacles qu’il devait présenter au Centre Bell de Montréal cet hiver, ceux-ci peuvent se consoler en écoutant son plus récent album, The Lockdown Sessions, lancé le 22 octobre dernier. Le 36e disque studio du célèbre chanteur et pianiste est entièrement composé de collaborations avec d’autres artistes de renom, dont Dua Lipa (Cold Heart) et Stevie Wonder (Finish Line).

Afin de souligner les 75 ans d’Elton John, voici 10 de ses plus grands hits, d’hier à aujourd’hui!

Your Song (1970)

Rocket Man (1972)

Crocodile Rock (1972)

Daniel (1973)

Don't Go Breaking My Heart avec Kiki Dee (1976)

Sad Songs (1984)

Nikita (1985)

Can You Feel the Love Tonight (1994)

Candle in the Wind (1997)

Cold Heart avec Dua Lipa (2021)