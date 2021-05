TOP 10 : les plus gros hits de Jean Leloup pour ses 60 ans

Incroyable mais vrai : Jean Leloup a 60 ans aujourd’hui! Né Jean Leclerc le 14 mai 1961 à Sainte-Foy, l’auteur-compositeur-interprète a grandi au Togo et en Algérie où il a appris la guitare en écoutant les Rolling Stones, les Beatles et Jimi Hendrix, mais aussi Jacques Dutronc, Jacques Higelin, Serge Gainsbourg et Michel Polnareff.

C’est en 1983 qu’il se fait remarquer au Festival international de la chanson de Granby, avant de participer brièvement à l'opéra-rock Starmania en 1986. Optant pour le nom de scène Jean Leloup, il se fait connaître du grand public à la fin des années 1980 grâce à ses chansons aux textes provocateurs qui ne passent pas inaperçus!

Celui qu’on surnomme John the Wolf lance son premier album, Menteur, en 1989. L'amour est sans pitié lui succède un an plus tard et connaît un succès foudroyant! Suivront plusieurs disques qui feront de Jean Leloup une figure dominante de la chanson québécoise dans les décennies 1990, 2000 et 2010.

Question de célébrer le 60e anniversaire de Jean Leloup comme il se doit, voici 10 de ses plus grands hits, de ses débuts à aujourd’hui!

Printemps été (Menteur) - 1989

1990 (L'amour est sans pitié) - 1990

Isabelle (L'amour est sans pitié) - 1990

L'amour est sans pitié (L'amour est sans pitié) - 1990

I Lost My Baby (Le Dôme) -1996

Le monde est à pleurer (Le Dôme) - 1996

Je joue de la guitare (Les Fourmis) - 1998

Balade à Toronto (La Vallée des réputations) - 2002

La Vallée des réputations (La Vallée des réputations) - 2002

Paradis City (À Paradis City) - 2015