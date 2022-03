TOP 10 : les plus gros hits de Justin Bieber pour ses 28 ans

C’est aujourd’hui que Justin Bieber célèbre son 28e anniversaire! Né le 1er mars 1994 à London, en Ontario, le chanteur canadien a débuté sa carrière à l’âge de seulement 13 ans, avant de lancer 6 albums studio, 3 disques compilations, 2 EP et de présenter 5 tournées internationales majeures.

Au fil des ans, Justin Bieber a fracassé un nombre considérable de records, dont celui de détrôner nul autre qu’Elvis Presley en devenant le plus jeune artiste solo à voir sept de ses albums atteindre le numéro un du prestigieux palmarès hebdomadaire Billboard 200!

Depuis le début de la présente décennie, Justin Bieber a fait paraître pas moins de deux albums, soit Changes en février 2020, puis Justice en mars 2021. Le plus récent disque du chanteur s’est démarqué avec les extraits Hold On, Ghost, Anyone, Holy (en collaboration avec Chance The Rapper), Lonely (avec Benny Blanco) et surtout Peaches (avec Daniel Caesar et Giveon).

Au plus grand bonheur de ses fans, Justin Bieber sera de passage au Canadian Tire Centre d’Ottawa et au Centre Bell de Montréal les 27 et 29 mars prochains, et ce, après de nombreux reports causés par la pandémie.

Afin de souligner les 28 ans de Justin Bieber, voici 10 de ses plus grands hits, d’hier à aujourd’hui!

Boyfriend (2012)

What do You Mean? (2015)

Sorry (2015)

Love Yourself (2015)

Despacito avec Luis Fonsi et Daddy Yankee (2017)

I Don’t Care avec Ed Sheeran (2019)

10,000 Hours avec Dan + Shay (2019)

Holy avec Chance The Rapper (2020)

Peaches avec Daniel Caesar et Giveon (2021)

Stay avec The Kid Laroi (2021)