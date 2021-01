Top 10 : les plus gros hits de Justin Timberlake pour ses 40 ans

C’est ce dimanche 31 janvier que Justin Timberlake célébrera son 40e anniversaire! Né le 31 janvier 1981 à Memphis, au Tennessee, le chanteur a débuté sa carrière musicale au sein du boys band NSYNC, avant d’amorcer une prolifique carrière solo en 2002.

Ayant à son actif 8 albums studio (dont trois avec NSYNC), Justin Timberlake est aujourd’hui considéré comme l'un des artistes les plus polyvalents de l'histoire, alors qu’il porte avec brio les chapeaux de chanteur, auteur-compositeur-interprète, danseur, producteur et acteur.

Rappelons que Justin Timberlake a récemment annoncé officiellement qu’il était devenu papa pour la seconde fois, sa conjointe Jessica Biel ayant donné naissance au petit Phineas en juillet dernier. Les deux stars étaient déjà parents de Silas, un garçon aujourd’hui âgé de cinq ans.

Afin de souligner les 40 ans de Justin Timberlake, voici 10 de ses plus grands succès, en solo ou avec NSYNC, de ses débuts à aujourd’hui!

I Want You Back (1996)

Tearin' Up My Heart (1997)

Bye Bye Bye (2000)

It's Gonna Be Me (2000)

Rock Your Body (2003)

SexyBack (2006)

What Goes Around... Comes Around (2006)

Mirrors (2013)

Can't Stop the Feeling! (2016)

Say Something (2018)