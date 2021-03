TOP 10 : les plus gros hits de Lady Gaga pour ses 35 ans

C’est aujourd’hui, dimanche 28 mars, que Lady Gaga célèbre son 35e anniversaire de naissance! Afin de souligner cet événement, voici le Top 10 de ses plus grands succès, de ses débuts à aujourd’hui.

Née Stefani Germanotta à New York, en 1986, Lady Gaga a lancé son tout premier album, The Fame, en 2008. Encensé par la critique, ce disque a connu un immense succès commercial grâce à des numéros 1 comme Just Dance, Poker Face et Paparazzi.

Lady Gaga a récidivé un an plus tard avec The Fame Monster, une réédition de son premier album comprenant huit pistes additionnelles, dont les hits Bad Romance, Alejandro et Telephone avec Beyoncé. La chanteuse a alors mis sur pied une tournée internationale, The Monster Ball Tour, qui demeure encore l’une des séries de spectacles les plus lucratives de tous les temps.

Par la suite, Lady Gaga a enchaîné les succès et les albums avec Born This Way en 2011 (Born This Way, Judas, The Edge of Glory et Marry the Night), Artpop en 2013 (Applause et Do What U Want), Cheek to Cheek avec Tony Bennett en 2014, Joanne en 2016 (Perfect Illusion et Million Reasons), puis Chromatica en 2020 (Stupid Love et Rain On Me).

La star a aussi signé en 2018 la plupart des chansons de la bande sonore officielle du film A Star Is Born, de laquelle est extrait le méga-hit Shallow interprété en duo avec Bradley Cooper.

Reconnue pour son côté flamboyant et son engagement social et politique, Lady Gaga a vendu à ce jour plus de 180 millions d’albums dans le monde, en plus de mériter 11 Grammy Awards et 18 MTV Video Music Awards.

10. Stupid Love (Chromatica - 2020)

9. Paparazzi (The Fame - 2008)

8. Alejandro (The Fame Monster - 2009)

7. The Edge of Glory (Born This Way - 2011)

6. Bad Romance (The Fame Monster - 2009)

5. Rain on Me avec Ariana Grande (Chromatica - 2020)

4. Just Dance avec Colby O'Donis (The Fame - 2008)

3. Born This Way (Born This Way - 2011)

2. Shallow avec Bradley Cooper (A Star Is Born - 2018)

1. Poker Face (The Fame - 2008)