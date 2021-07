TOP 10 : les plus gros hits de Marie-Mai pour ses 37 ans

Marie-Mai célèbre aujourd’hui ses 37 ans! Née le 7 juillet 1984 à Varennes, en Montérégie, l’auteure-compositrice-interprète s'est fait connaître grâce à la populaire émission Star Académie, en 2003. Un an plus tard, elle lançait son premier album, Inoxydable, qui fut suivi de Dangereuse attraction (2007), Version 3.0 (2009), Miroir (2012), M (2014), puis Elle et moi (2018).



Question de célébrer le 37e anniversaire de Marie-Mai, voici 10 moments marquants de la vie et de la carrière de la chanteuse, ponctués de ses plus gros hits!



Un doublé à l’ADISQ (2010)

Après avoir reçu un Disque d’or pour Version 3.0, Marie-Mai remporte deux Félix au Gala de l'ADISQ : « Album rock de l'année » et « Interprète féminine de l'année ».







Une collaboration avec Simple Plan (2011)

L’auteure-compositrice-interprète la plus populaire au Québec collabore avec Simple Plan pour la chanson Jet Lag qui est rapidement propulsée au numéro 1 des palmarès.







Lancement de l’album Miroir (2012)

On découvre C.O.B.R.A., le premier extrait de l’album Miroir. Certifié Disque platine, celui-ci se retrouve au sommet des ventes grâce aux chansons Différents et Je cours.







La chanson de l’année (2012)

Sans cri ni haine est couronnée « Chanson de l’année » au Gala de l’ADISQ. Ce hit s’est maintenu en première position pendant 11 semaines consécutives.







Un Billet d’or (2013)

Marie-Mai débute sa tournée Miroir à laquelle assisteront plus de 100 000 spectateurs. La 100e et dernière représentation a lieu au Centre Bell où elle se produit pour la 12e fois!







Sortie du disque M (2014)

L’ex-Académicienne nous présente M, son 5e album. On découvre le premier extrait, Jamais trop tard en duo avec Jonas, et le film Marie-Mai Live au Centre Bell : Traverser le Miroir.







La rupture (2016)

Marie-Mai annonce sa rupture avec Fred St-Gelais, son conjoint et réalisateur des 13 dernières années. C’est un nouveau début, tant au niveau personnel que professionnel.







De nouveaux défis (2016)

La première coach de La Voix Junior anime le Grand spectacle de la Fête Nationale sur les plaines d’Abraham, remporte un 5e Félix et collabore à la bande sonore originale de La Guerre des tuques 3D.







Parution de l’album Elle et moi (2018)

Le 6e album de la nouvelle maman est lancé avec, en tête, les chansons Empire, Je décolle, Exister et Élever. Marie-Mai présente un 15e spectacle au Centre Bell.







Un trio… de duos! (2019-2021)

Marie-Mai nous offre trois duos en trois ans : The Good Ones avec Tebey, Sans Lendemain (One Last Time) avec Imposs et, plus récemment, Sous les rivières avec Amay Laoni.