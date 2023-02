TOP 10 : les plus gros hits de Rihanna avant la mi-temps du Super Bowl

Pour plusieurs, le Super Bowl est l’événement sportif le plus attendu de l’année. Pour d’autres, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles publicités spectaculaires qui feront jaser le lendemain. Mais, pour les amateurs de musique, c’est avant tout le spectacle de la mi-temps qui retient l’attention!

Ce dimanche 12 février, ce sera au tour de Rihanna d’assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII qui aura lieu au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. La chanteuse succédera à Mary J. Blige, Eminem, Dr. Dre, Snoop Doog et Kendrick Lamar en 2022, The Weeknd en 2021 et au duo Shakira et Jennifer Lopez un an plus tôt.

« Rihanna est un talent générationnel, une femme aux débuts modestes qui a dépassé les attentes à chaque tournant. Une personne née sur la petite île de la Barbade qui est devenue l'une des artistes les plus en vue de tous les temps. Autodidacte dans les affaires et le divertissement », a déclaré Jay-Z, le fondateur de Roc Nation et producteur du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, par voie de communiqué.

Il s’agira d’ailleurs du premier concert de la star originaire de la Barbade depuis plus de 5 ans.

À 48 heures du jour J, voici 10 des plus gros hits de Rihanna afin de se donner un avant-goût de cette performance qui s’annonce électrisante!

Lift Me Up (Black Panther - 2022)

Stay avec Mikky Ekko (Unapologetic - 2012)

Diamonds (Unapologetic - 2012)

We Found Love avec Calvin Harris (Talk That Talk - 2011)

S&M (Loud - 2010)

Only Girl (In the World) (Loud - 2010)

Disturbia (Good Girl Gone Bad : Reloaded - 2008)

Umbrella avec Jay-Z (Good Girl Gone Bad - 2007)

Don’t Stop the Music (Good Girl Gone Bad - 2007)

SOS (A Girl like Me - 2006)