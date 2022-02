TOP 10 : les plus gros hits de Whitney Houston, 10 ans après sa mort

C’était le 11 février 2012. À l’âge de 48 ans, Whitney Houston nous quittait tragiquement. Dix ans plus tard, la diva américaine occupe toujours une place de choix dans le cœur de ses fans, en plus d’avoir laissé une empreinte indélébile sur le paysage musical, et ce, dans le monde entier!

Née le 9 août 1963 à Newark, dans le New Jersey, Whitney Houston débute sa carrière en tant que mannequin avant de connaître la gloire en 1985, suite à la sortie de son premier album éponyme. Vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde, ce disque sera certifié treize fois platine grâce à des numéros 1 comme Saving All My Love for You, How Will I Know et Greatest Love of All.

Deux ans plus tard, Whitney Houston lance son deuxième album, Whitney. Ce disque atteindra le sommet des palmarès grâce à des numéros 1 comme I Wanna Dance With Somebody, Didn't We Almost Have It All, So Emotional et Where Do Broken Hearts Go.

En 1992, la chanteuse fait ses débuts en tant qu’actrice dans le célèbre film The Bodyguard dont la bande originale se vendra à 44 millions d'exemplaires. Celle-ci deviendra d’ailleurs la trame sonore de film la plus vendue de l’histoire, notamment en raison du méga-hit I Will Always Love You, une reprise d’une chanson de Dolly Parton.

Au total, Whitney Houston compte à son actif 7 albums studio écoulés à plus de 240 millions de copies à travers le monde, en plus d’avoir signé la bande originale de deux films. Au cours de sa carrière, la chanteuse a mérité 8 Grammy Awards, 16 Billboard Music Awards et 22 American Music Awards, avant d’être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame en 2020.

Afin de perpétuer le mythe entourant la star de la pop, Whitney Houston fera bientôt l’objet d’un biopic intitulé I Wanna Dance With Somebody, tandis qu’un remake du célèbre film The Bodyguard est présentement en chantier.

En cette journée bien spéciale, on souligne le 10e anniversaire du décès de Whitney Houston avec 10 de ses plus gros hits, de ses débuts à aujourd’hui.

Saving All My Love for You (1985)

How Will I Know (1985)

Greatest Love of All (1986)

I Wanna Dance with Somebody (1987)

Didn't We Almost Have It All (1987)

I'm Your Baby Tonight (1990)

All the Man That I Need (1990)

I Will Always Love You (1992)

I'm Every Woman (1992)

It's Not Right but It's Okay (1998)

Et, en prime, Higher Love, un succès posthume remixé en 2019 par le DJ norvégien Kygo :