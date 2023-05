TOP 10 : les solos de guitare devenus des classiques

Qui dit rock, dit solos de guitare! Voici 10 d’entre eux qui sont devenus de véritables classiques de l’histoire de la musique!

Hotel California – The Eagles

Méga numéro 1 en 1977, la chanson titre du 5e album du groupe américain se voulait une métaphore de l'industrie musicale de Los Angeles : une prison dorée dans laquelle entre un artiste sans jamais pouvoir s’en échapper! Mais ce qu’on retient surtout, c’est le célèbre solo de guitare d’Hotel California qui demeure à ce jour un des plus longs de l’histoire du rock!

Stairway to Heaven – Led Zeppelin

Lancé en 1971, ce mythique succès a connu son lot de controverses au fil des ans : paroles jugées immorales par certains groupes religieux, rumeurs de messages subliminaux évoquant Satan, accusation de plagiat. Malgré tout, rien n’a empêché le solo de guitare de Stairway to Heaven d’être élu le meilleur de l’histoire du rock, selon le magazine Guitar World!

Bohemian Rhapsody – Queen

Écrit par Freddie Mercury pour l'album A Night at the Opera, ce méga classique a mis plus de six semaines à être enregistré, dans 5 studios différents! Preuve des défis techniques que le groupe a dû surmonter à l’époque, Bohemian Rhapsody demeure à ce jour la production la plus chère de l'histoire de la musique! Mais rassurez-vous, Queen a pu rapidement rembourser son prêt!

November Rain – Guns N’ Roses

Chanson la plus longue à avoir figuré au Top 10 du Billboard Hot 100, November Rain a aussi été une des plus longues à terminer pour Axl Rose qui a mis plus de 8 ans avant d’être finalement satisfait du résultat! L’attente en valait la peine puisque le solo de guitare de ce classique signé Slash a été élu sixième meilleur de tous les temps par le magazine Guitar World!

Light My Fire – The Doors

Enregistrée en août 1966, Light My Fire a mis plus d’un an à atteindre le numéro 1! Deux ans plus tard, ce classique inspiré de la chanson Play with Fire des Rolling Stones est revenu une seconde fois en tête des palmarès, grâce à la reprise du chanteur portoricain José Feliciano! Mais avouez que l’originale est franchement meilleure!

l Love Rock and Roll – Joan Jett and The Blackhearts

Créée en 1975 par le groupe The Arrows, cette chanson a connu la gloire sept ans plus tard grâce à la version de Joan Jett and the Blackhearts. l Love Rock and Roll allait aussi permettre à la chanteuse américaine de devenir une des seules femmes à figurer au sein des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps du magazine Rolling Stone!

Purple Rain – Prince

Lancé en 1984, ce classique devait à l’origine être une chanson country écrite en collaboration avec Stevie Nicks! Suite au désistement de la chanteuse, Prince décida de donner une toute autre direction à cette pièce. Six heures de travail et un solo de guitare plus tard, Purple Rain donna finalement son nom à un des albums les plus mythiques de l’histoire de la musique!

Smells Like Teen Spirit – Nirvana

Véritable hymne de la génération X, ce classique est extrait du célèbre album Nevermind paru en 1991. Après avoir vu les mots Teen Spirit peints sur un mur, Kurt Cobain y vit une allusion révolutionnaire qui l’inspira à écrire cette chanson. Après sa sortie, il découvrit toutefois avec stupeur que ce fameux Teen Spirit n’était en fait que le nom du déodorant qu’utilisait son ex!

Layla – Derek and The Dominos

Écrit en 1970, Layla évoquait une histoire d’amour impossible : celle d’Eric Clapton et de Pattie Boyd qui était alors la femme de George Harrison. Sept ans plus tard, la mannequin quitta finalement l’ex-Beatles pour épouser Eric Clapton. Rancunier, George Harrison? Pas du tout puisque celui-ci accepta même d’assister au mariage de son ami!

Sultans of Swing – Dire Straits

Tout premier et plus grand succès du groupe britannique, Sultans of Swing a commencé à jouer sur les ondes d’une radio de Londres en 1977, sous forme de simple démo. Les réactions des auditeurs furent si nombreuses que Dire Straits se vit offrir un lucratif contrat de disque, notamment grâce à l’incroyable solo de guitare de Mark Knopfler qui entra dans l’histoire!