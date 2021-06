TOP 10 : les stars les plus influentes sur les réseaux sociaux

Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez, Taylor Swift, Katy Perry et Rihanna. Voilà les stars musicales les plus influentes sur les réseaux sociaux! C’est ce qui ressort d’une vaste étude menée récemment par le site d’affaires Visual Capitalist.

Afin de réaliser ce classement, Visual Capitalist a compilé le nombre d’abonnés de plusieurs personnalités internationales sur les plateformes les plus populaires (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube).

Toutes catégories confondues, c’est le footballeur portugais Cristiano Ronaldo qui arrive en première place avec plus de 517 millions d'abonnés, suivi de quatre chanteurs et chanteuses, Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez et Taylor Swift. Katy Perry et Rihanna se classent quant à elle respectivement au 7e et 9e rang.

On retrouve aussi sur ce palmarès l’acteur canado-américain Dwayne Johnson (alias The Rock), ainsi que deux stars de téléréalité américaines, Kylie Jenner et Kim Kardashian.

Voici les 10 personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux, toutes plateformes confondues :

1. Cristiano Ronaldo – 517 millions d’abonnés

2. Justin Bieber – 455 millions d’abonnés

3. Ariana Grande – 429 millions d’abonnés

4. Selena Gomez – 425 millions d’abonnés

5. Taylor Swift – 361 millions d’abonnés

6. Dwayne Johnson – 342 millions d’abonnés

7. Katy Perry – 338 millions d’abonnés

8. Kylie Jenner – 333 millions d’abonnés

9. Rihanna – 332 millions d’abonnés

10. Kim Kardashian – 319 millions d’abonnés