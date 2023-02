TOP 10 : les tournées les plus lucratives de l’histoire de la musique

Certains artistes n’ont certainement pas à craindre pour leurs revenus de retraite quand on consulte la liste des tournées les plus lucratives de l’histoire de la musique!

C’est notamment le cas d’Elton John qui s’est vu décerner ce mois-ci le titre de l’artiste ayant présenté la tournée la plus rentable de tous les temps! Au total, le Farewell Yellow Brick Road Tour a généré pas moins de 817 millions de dollars américains selon les plus récentes données publiées par Billboard Boxscore.

Amorcée en septembre 2018, la tournée d'adieu mondiale du légendaire chanteur britannique de 75 ans a d’ailleurs déjà fracassé un record, même si celle-ci ne se terminera officiellement qu’au mois de juillet prochain, au terme de 278 concerts.

Ed Sheeran figure au deuxième rang de ce convoité palmarès grâce à sa tournée Divide (÷ Tour) qui a sillonné la planète entre 2017 et 2019, engrangeant au passage 776 millions de dollars US lors de ses 255 spectacles.

Le populaire auteur-compositeur-interprète britannique est suivi de U2 avec la tournée 360° (736 millions US pour 110 concerts), de Guns N’ Roses avec le Not in This Lifetime... Tour (584 millions US pour 158 spectacles), puis des Rolling Stones avec la tournée A Bigger Bang (558 millions US pour 147 représentations).

Voici la liste complète des 10 tournées les plus lucratives de l’histoire de la musique (tous les revenus sont en dollars américains) :

1. Elton John - Farewell Yellow Brick Road : 817 millions $ (2018-2023)

2. Ed Sheeran - ÷ Tour : 776 millions $ (2017-2019)

3. U2 - 360° Tour : 736 millions $ (2009-2011)

4. Guns N' Roses - Not in This Lifetime... Tour : 584 millions $ (2016-2019)

5. The Rolling Stones - A Bigger Bang Tour : 558 millions $ (2005-2007)

6. The Rolling Stones - No Filter Tour : 546 millions $ (2017-2021)

7. Coldplay - A Head Full of Dreams Tour : 523 millions $ (2016-2017)

8. Roger Waters - The Wall Live : 458 millions $ (2010-2013)

9. AC/DC -Black Ice World Tour : 441 millions $ (2008-2010)

10. Metallica - WorldWired Tour : 433 millions $ (2016-2019)