TOP 10 : les vidéoclips les plus visionnés au Canada en 2021

L’heure des bilans sonne à nos portes : la liste des vidéos musicales les plus visionnées au Canada sur YouTube depuis le début de l’année est maintenant connue!

Sans trop de surprise, le vidéoclip du hit Save Your Tears de The Weeknd figure en tête de ce classement, suivi par un autre clip d’un chanteur canadien, soit celui de la chanson Peaches interprétée par Justin Bieber en collaboration avec Daniel Caesar et Giveon.

Olivia Rodrigo réussi quant à elle l’exploit de placer deux de ses vidéoclips au sein de ce top 10, soit drivers license et good 4 u, tous deux tirés de l’album Sour.

On retrouve également dans ce palmarès annuel des artistes incontournables comme Lil Nas X (MONTERO Call Me By Your Name), BTS (Butter), Silk Sonic (Leave the Door Open) ainsi que Doja Cat et SZA (Kiss Me More).

Voici les 10 vidéoclips cumulant le plus de visionnements sur YouTube au Canada entre le 1er janvier et le 30 novembre 2021 :

The Weeknd – Save Your Tears

Justin Bieber ft. Daniel Caesar and Giveon – Peaches

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo – drivers license

Olivia Rodrigo – good 4 u

BTS - Butter

Silk Sonic – Leave the Door Open

Pooh Shiesty – Back In Blood (feat. Lil Durk)

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Polo G – RAPSTAR