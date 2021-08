Top 13 des chansons idéales pour survivre au vendredi 13

Canicule, étoiles filantes et… vendredi 13! On peut sans trop se tromper affirmer qu’on a droit à une semaine particulièrement chargée!

Nos conseils du jour? Évitez de casser un miroir, de passer sous une échelle ou de croiser un chat noir… sauf, évidemment, si c’est le vôtre!

Alors, que vous soyez superstitieux ou non, voici 13 chansons qui vous aideront à survivre à ce vendredi bien spécial en gardant le sourire aux lèvres!

Stevie Wonder - Superstition

Coldplay - Only Superstition

The Kills - Superstition

Megadeth - I Ain't Superstitious

Daniel Powter - Bad Day

Daft Punk - Get Lucky

Radiohead - Lucky

Paul McCartney - With A Little Luck

Jason Mraz & Colbie Caillat - Lucky

Britney Spears - Lucky

Rod Stewart - Some Guys Have All the Luck

The Cure - Friday I'm In Love

Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)

Vous en voulez plus? Voici quelques autres titres, en vrac :

Atomic Rooster - Friday The Thirteenth

Misfits - Friday the 13th

Rebecca Black - Friday

The Cure - The 13th

Elvis Presley - Suspicious Minds

Jeff Beck - I Ain’t Superstitious

Janet Jackson - Black Cat

Madonna - Lucky Star

Rockwell - Somebody’s Watching Me

Johnny Cash - Thirteen

Rihanna - Disturbia