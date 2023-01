TOP 13 des chansons parfaites pour survivre au vendredi 13

L’année 2023 n’aura pas attendu bien longtemps pour nous offrir son premier vendredi 13! Peut-être s’agira-t-il pour vous de l’occasion idéale de revoir un des films de la célèbre franchise Vendredi 13 (Friday the 13th) mais, quoi qu’il en soit, on vous conseille tout de même d’éviter de casser un miroir, de passer sous une échelle ou de croiser un chat noir… sauf évidemment si c’est le vôtre!

Mais, au fait, d’où vient cette superstition entourant le chiffre 13 (et plus encore quand il est associé à un vendredi)? En fait, celle-ci tirerait ses origines aussi loin que dans l'Antiquité et au début de la chrétienté. Adam et Ève auraient en effet mangé le fruit défendu au treizième jour de la création. Puis, Jésus et ses apôtres étaient 13 personnes à table lors de son dernier repas, la Cène. Comme si ça ne suffisait pas, le Christ a été mis en croix le lendemain, un vendredi, puisque les exécutions avaient toujours lieu ce jour de la semaine dans la civilisation romaine.

Pour les Grecs, le 13 venait quant à lui rompre le chiffre parfait qu'on considérait alors être le 12. Le dieu de la mort et de l'enfer, Hadès, était d’ailleurs le 13e dieu de l'Olympe dans la mythologie grecque. Encore aujourd’hui, la treizième carte du tarot est celle de la mort.

Alors, que vous soyez superstitieux ou non, voici 13 chansons qui vous aideront à survivre à ce vendredi bien spécial en gardant le sourire aux lèvres!

Stevie Wonder - Superstition

Coldplay - Only Superstition

The Kills - Superstition

Megadeth - I Ain't Superstitious

Daniel Powter - Bad Day

Daft Punk - Get Lucky

Radiohead - Lucky

Paul McCartney - With A Little Luck

Jason Mraz & Colbie Caillat - Lucky

Britney Spears - Lucky

Rod Stewart - Some Guys Have All the Luck

The Cure - Friday I'm In Love

Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)

Vous en voulez plus? Voici quelques autres titres, en vrac :

Atomic Rooster - Friday The Thirteenth

Misfits - Friday the 13th

Rebecca Black - Friday

The Cure - The 13th

Elvis Presley - Suspicious Minds

Jeff Beck - I Ain’t Superstitious

Janet Jackson - Black Cat

Madonna - Lucky Star

Rockwell - Somebody’s Watching Me

Johnny Cash - Thirteen

Rihanna - Disturbia