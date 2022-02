TOP 14 des power ballades des années 80-90 pour la Saint-Valentin

C’est aujourd’hui, 14 février, qu’on célèbre l’Amour. Oui, oui, celui avec un grand A! Si pour plusieurs la Saint-Valentin rime avec souper aux chandelles, bouquet de fleurs et chocolats en forme de cœur, d’autres prennent la chose avec beaucoup plus… d’intensité!

C’est le cas de ces chanteurs et groupes rock qui, lorsqu’ils chantent l’amour, y mettent autant de puissance que dans le reste de leur répertoire. Densité du rock, intensité des mots, avec eux l’amour est toujours déchirant et les émotions à fleur de peau.

Afin de souligner la Saint-Valentin, voici donc 14 power ballades indémodables des années 80 et 90 interprétées par des rockeurs au cœur tendre :

Scorpions - Still Loving You (1984)

Def Leppard - Love Bites (1987)

Guns N’Roses - November Rain (1991)

Bon Jovi - Never Say Goodbye (1986)

Aerosmith - I Don’t Want To Miss A Thing (1998)

Bryan Adams - Heaven (1985)

Foreigner - I Want To Know What Love Is (1984)

Heart - Alone (1987)

Journey - Open Arms (1982)

Whitesnake - Is This Love (1987)

Meat Loaf - I’d Do Anything For Love (1993)

Cheap Trick - The Flame (1988)

Boston - Amanda (1986)

Éric Lapointe - N’importe quoi (1994)