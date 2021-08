TOP 20 : les plus gros hits de l’été 2021

Les enfants s’apprêtent à retourner à l’école, les publicités nous rappellent que la rentrée est à nos portes, les journées raccourcissent… Ça y est, même s’il fait encore (très) chaud, tous les signes sont là : l’été tire DÉJÀ à sa fin!

Question de célébrer les derniers jours de vacances pour les plus chanceux (et le retour à la vie normale pour les autres!), voici 10 des chansons anglophones et francophones qui ont le plus tourné sur les ondes radio au cours de l’été 2021.

Des hits qu’on a encore le goût d’écouter en boucle pour se remémorer les plus beaux moments de la saison estivale et, surtout, pour prolonger le plaisir!

Top 10 Anglophone

Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon – Peaches

Justin Wellington – Iko Iko (My Bestie)

Ed Sheeran – Bad Habits

Dua Lipa – Love Again

The Weeknd – Save Your Tears

P!nk – All I Know So Far

Silk Sonic – Leave the Door Open

Charlotte Cardin – Meaningless

Maroon 5 feat. Megan Thee Stallion – Beautiful Mistakes

Jason Derulo x Nuka – Love Not War

Top 10 Francophone

Marc Dupré – Où sera le monde?

2Frères – Guérir nos mémoires

Jérôme 50 – Tokébakicitte

Cœur de pirate – Plan à trois

Corneille – Pause

Fouki feat. Jay Scott – Copilote

Vincent Vallières – Je suis comme toi

Roxane Bruneau – Si jamais on me cherche

Ludovick Bourgeois – L’écho

Bleu Jeans Bleu – Parfum de grill