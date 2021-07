TOP 40 des stars de la musique les mieux payées aux États-Unis

Le réputé magazine Billboard vient de dévoiler son palmarès des 40 musiciens les mieux payés aux États-Unis en 2020! Taylor Swift se hisse sans surprise en première place, elle qui a lancé pas moins de deux albums, Folklore et Evermore, en juillet et décembre 2020.

La pandémie et l’annulation de la plupart des tournées ont toutefois engendré une baisse marquée des revenus des artistes musicaux qui ont collectivement empoché 387 millions de dollars américains aux États-Unis en 2020, par rapport à 969 millions de dollars US en 2019. Même Taylor Swift a vu son salaire net passer de 99,6 millions de dollars US il y a deux ans à 23,8 millions de dollars US l’année dernière.

Quatre artistes canadiens se retrouvent dans ce prestigieux classement, soit Céline Dion (17,5 millions de dollars US), Drake (14,2 millions de dollars US), The Weeknd (10,4 millions de dollars US) et Justin Bieber (6,2 millions de dollars US).

Voici la liste complète des artistes internationaux les mieux rémunérés aux États-Unis en 2020 (en dollars US) :

1. Taylor Swift (23,8 millions de dollars)

2. Post Malone (23,2 millions de dollars)

3. Céline Dion (17,5 millions de dollars)

4. Eagles (16,3 millions de dollars)

5. Billie Eilish (14,7 millions de dollars)

6. Drake (14,2 millions de dollars)

7. Queen (13,2 millions de dollars)

8. The Beatles (12,9 millions de dollars)

9. YoungBoy Never Broke Again (11,9 millions de dollars)

10. Lil Baby (11,7 millions de dollars)

11. The Weeknd (10,4 millions de dollars)

12. Aventura (10,2 millions de dollars)

13. AC/DC (10,1 millions de dollars)

14. Eminem (9,7 millions de dollars)

15. Lil Uzi Vert (9,5 millions de dollars)

16. Luke Combs (9,2 millions de dollars)

17. DaBaby (9,1 millions de dollars)

18. Metallica (9 millions de dollars)

19. BTS (8,9 millions de dollars)

20. Pink Floyd (8,8 millions de dollars)

21. Bad Bunny (8,4 millions de dollars)

22. Future (8,2 millions de dollars)

23. Ariana Grande (7,5 millions de dollars)

24. Roddy Ricch (7,4 millions de dollars)

25. Rod Wave (7,3 millions de dollars)

26. George Strait (6,9 millions de dollars)

27. The Lumineers (6,8 millions de dollars)

28. Blake Shelton (6,7 millions de dollars)

29. Fleetwood Mac (6,6 millions de dollars)

30. Kanye West (6,3 millions de dollars)

31. Justin Bieber (6,2 millions de dollars)

32. Tool (6,2 millions de dollars)

33. KISS (6 millions de dollars)

34. The Rolling Stones (6 millions de dollars)

35. Travis Scott (5,8 millions de dollars)

36. Ed Sheeran (5,7 millions de dollars)

37. Halsey (5,6 millions de dollars)

38. Harry Styles (5,5 millions de dollars)

39. Billy Joel (5,5 millions de dollars)

40. Aerosmith (5,3 millions de dollars)