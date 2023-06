TOP 7 des chanteuses les plus riches en 2023

Le célèbre magazine Forbes a récemment publié son palmarès 2023 des 100 femmes les plus riches en Amérique (America’s Richest Self-Made Women), et ce, dans tous les domaines (arts, affaires, divertissement, etc). Ce que toutes ces femmes ont en commun? Avoir elles-mêmes créé leur propre fortune, partant souvent de rien!

Toutes catégories confondues, c’est Diane Hendricks, cofondatrice et présidente d’ABC Supply (l'un des plus grands distributeurs de toitures et de fenêtres en Amérique) qui se hisse au sommet de ce classement avec des avoirs nets de 15 milliards de dollars, en hausse de 2,8 milliards par rapport à l’an dernier.

Dans l’univers musical, Rihanna figure sans surprise au numéro 1 des chanteuses les plus riches avec des actifs évalués à 1,4 milliard de dollars américains. Il s’agit d’un nouvel exploit pour la star de 35 ans qui avait déjà été élue « Artiste féminine la plus riche du monde » et « Chanteuse la plus puissante de la planète », en plus de faire son entrée dans le prestigieux classement des milliardaires de Forbes.

Comme on le sait, Rihanna a réussi à amasser cette somme en grande partie grâce à sa marque de cosmétiques Fenty Beauty et à sa marque de lingerie Savage X Fenty.

Voici le palmarès complet de ces femmes d’exception, parmi lesquelles on retrouve également « notre » Céline Dion :

1- Rihanna : 1,4 milliard $ US

2- Taylor Swift : 740 millions $ US

3- Madonna : 580 millions $ US

4- Beyoncé : 540 millions $ US

5- Céline Dion : 480 millions $ US

6- Dolly Parton : 440 millions $ US

7- Barbra Streisand : 430 millions $ US