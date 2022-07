Travis Barker de Blink-182 transporté d’urgence à l’hôpital

Travis Barker a été transporté à l'hôpital par ambulance, mardi, accompagné de sa femme, Kourtney Kardashian. Selon TMZ, le batteur de Blink-182 a été transféré à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles après avoir été admis au West Hills Hospital and Medical Center, en matinée.

La nature exacte du problème de santé dont souffre Travis Barker n'a pas été dévoilée, mais le musicien de 46 ans avait déclaré sur Twitter « Que Dieu me sauve », vers 10 h 45 (heure du Pacifique). En fin de journée, sa fille Alabama, âgée de 16 ans, écrivait « Veuillez envoyer vos prières » via Instagram.

En 2018, Blink-182 avait dû annuler plusieurs spectacles de sa résidence à Las Vegas et certains concerts de sa tournée parce que le musicien souffrait de « caillots sanguins dans les deux bras ».

Dix ans plus tôt, Travis Barker avait survécu à un accident d'avion et passé plus de 11 semaines à subir des interventions chirurgicales et des greffes de peau.

L’an dernier, c’est Mark Hoppus, le chanteur et bassiste de Blink-182, qui avait révélé souffrir d’un cancer, avant d’annoncer sa rémission.

Intitulé Nine, le plus récent album de Blink-182 est paru en septembre 2019. Le groupe californien devait lancer son neuvième album studio en 2021, une sortie qui avait été repoussée en raison des problèmes de santé de Mark Hoppus.