Travis Barker remonte sur scène après son hospitalisation

Bonne nouvelle pour les fans de Travis Barker : deux semaines après avoir été transporté d’urgence à l'hôpital en raison d’une pancréatite, le batteur de Blink-182 a effectué son retour sur scène!

Le rappeur Machine Gun Kelly a en effet invité Travis Barker à se joindre à lui pour interpréter deux chansons (Bloody Valentine et Tickets to My Downfall) lors d'un concert présenté mercredi soir à Los Angeles. Ce moment a d’ailleurs été immortalisé dans une story Instagram publiée par le célèbre musicien de 46 ans.

« Savez-vous que Travis n’est pas supposé jouer de la batterie, mais devinez ce qu’il fait en ce moment? Il joue de la batterie! », a annoncé Machine Gun Kelly aux spectateurs visiblement ravis.

La femme de Travis Barker, Kourtney Kardashian, était dans la salle pour encourager son mari qui avait été admis au West Hills Hospital and Medical Center de Los Angeles, à la fin juin.

Travis Barker n’en est pas à ses premiers problèmes de santé. En 2018, Blink-182 avait dû annuler plusieurs concerts parce que le musicien souffrait de « caillots sanguins dans les deux bras ». Dix ans plus tôt, le rockeur avait aussi miraculeusement survécu à un accident d'avion.