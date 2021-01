Trois chansons inédites de Radiohead mises aux enchères

Avis aux fans de Radiohead qui ont quelques milliers de dollars à dépenser : une cassette regroupant les démos de six chansons du célèbre groupe britannique, dont trois inédites, vient d’être mise aux enchères!

Enregistrée entre 1987 et 1988, au moment où la formation était connue sous le nom d'On A Friday, cette cassette audio a été créée par Thom Yorke lui-même. On y retrouve trois chansons inédites (Promise Me, Boy In A Box et These Chains), ainsi que les toutes premières versions de Happy Song, To Be A Brilliant Light et Sinking Ship.

D’abord estimé à 2 000 $, le prix de cette cassette a déjà bondi à 5 730 $, alors que l’encan se poursuit jusqu’au 26 janvier prochain.

Organisée par la Maison Omega, cette vente aux enchères propose aussi des articles souvenirs de groupes comme Oasis, The Clash, Joy Division, Sex Pistols et The Smiths. On y retrouve notamment des cartes postales autographiées, des vinyles, des affiches de tournée et des démos musicales.