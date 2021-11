Twenty One Pilots en concert au Centre Bell en 2022

Twenty One Pilots présentera un spectacle au Centre Bell de Montréal, le 26 août 2022, dans le cadre de sa tournée The Icy Tour. Les billets pour ce concert seront mis en vente ce mercredi 24 novembre, dès 10 h.

Il s’agira du seul concert au Québec de la nouvelle tournée de Twenty One Pilots et de leur premier spectacle ici depuis ceux du Festival d’été de Québec et du Centre Bell en 2019 (The Bandito Tour).

Les membres de Twenty One Pilots profiteront de l’occasion pour interpréter sur scène les chansons de leur plus récent album, Scaled and Icy. Paru en mai dernier, le sixième disque studio de la formation américaine comprend 11 chansons, dont les extraits Saturday, Choker et Shy Away.

Écrit et composé à distance, lors du confinement, Scaled And Icy succédait à Trench, sorti en 2018.