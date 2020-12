Twenty One Pilots établit le record du plus long vidéoclip de l’histoire

Twenty One Pilots termine l’année de façon spectaculaire! Le duo américain vient en effet d’établir un nouveau record du monde Guinness, celui de la plus longue vidéo musicale de l’histoire pour la chanson Level of Concern!

En pleine pandémie, le 12 juin dernier, les membres de Twenty One Pilots avaient demandé à leurs fans de participer à un projet bien spécial. Ceux-ci étaient invités à envoyer des vidéos pour alimenter, en direct, le clip de Level of Concern qui proposait ainsi de nouvelles images, chaque fois que la chanson redémarrait.

Le public a répondu en grand nombre à l’appel de Tyler Joseph et Josh Dun, si bien que cette vidéo « éternelle » s’est renouvelée durant un grand total de 177 jours!

« Depuis que Josh a accidentellement interrompu la vidéo interminable de Level of Concern, Guinness a vérifié les statistiques et l’a déclarée officiellement la plus longue vidéo de tous les temps. Félicitations, vous l’avez fait! », a réagi le groupe sur les réseaux sociaux.

Twenty One Pilots a par ailleurs dévoilé, le 8 décembre, sa toute première chanson des Fêtes baptisée Christmas Saves The Year.