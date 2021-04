U2 aimerait reprendre une chanson de Passe-Partout

S’il n’en tient qu’à Bono, U2 pourrait bientôt reprendre la célèbre chanson Les poissons gigotent, Les poissons barbotent tirée de Passe-Partout!

C’est en revenant de la pêche au poulamon à Ste-Anne-de-la-Pérade, cet hiver, que le leader de U2 a eu cette idée peu banale. Bono a même commencé à traduire ce succès de Passe-Partout dans l’avion qui le ramenait à Dublin, après une pêche aux petits poissons des chenaux qualifiée de « quasi-miraculeuse »!

« The Edge, Adam, Larry et moi-même avons toujours été fascinés par l’océanographie, la mer et la vie marine. Notre but avec cette nouvelle version de la chanson Les poissons gigotent, Les poissons barbotent est de sensibiliser nos fans partout sur la planète à la fragilité des océans, des lacs, des rivières et des milieux marins », a déclaré Bono dans une entrevue exclusive à iHeartRadio.

L’auteur-compositeur-interprète irlandais de 60 ans a ajouté que ses espèces de poissons préférées étaient la truite arc-en-ciel, le saumon du Pacifique et le doré cuit à la poêle, avec une noisette de beurre.

Reconnus pour leur engagement environnemental, les membres de U2 ont de nombreuses fois profité de leur tribune pour conscientiser la population aux changements climatiques, à la pollution et aux espèces menacées.

Toutefois, selon des informations de dernière heure obtenues par l’équipe d’iHeartRadio en poste à l’Aquarium du Québec, les espoirs des fans de U2 d’entendre une nouvelle version de la chanson Les poissons gigotent, Les poissons barbotent pourraient bien « tomber à l’eau »... Après tout, c’est quand même aujourd’hui le Poisson d’Avril! ;-)