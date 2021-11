U2 envisage un nouvel album et une tournée anniversaire

Quelques semaines après le lancement de la chanson Your Song Saved My Life, on apprend maintenant que U2 travaillerait sur un tout nouvel album qui pourrait être suivi d’une tournée! C’est du moins ce qu’a révélé The Edge, le guitariste de la célèbre formation irlandaise, dans le cadre d’une entrevue au magazine Rolling Stone.

« Nous travaillons sur un tas de nouvelles choses. Je m’amuse tellement à écrire et je n’ai pas nécessairement besoin de réfléchir à ce que ça va devenir. Il s’agit plutôt de profiter de l’expérience de l’écriture, de ne pas avoir d’attentes ou de limites » a déclaré le musicien, précisant qu’il travaillait actuellement sur une nouvelle idée de chanson avec Adam Clayton.

« Je pense que tout le monde a senti qu’on avait besoin de temps à la fin de la dernière tournée. Ça faisait cinq ans qu’on était soit en studio, soit en tournée. Et même si l’élan est votre ami, il y a un moment où vous cessez d’être nourri par celui-ci et où il commence même à vous épuiser. C’est parce qu’on a besoin de ces moments d’inactivité, juste pour écouter de la musique. On en profite tous en ce moment. »

The Edge a aussi confirmé que U2 envisage la possibilité de présenter une série de concerts pour souligner le 30e anniversaire de la tournée Zoo TV qui a servi de tremplin à l’album Achtung Baby entre 1992 et 1993.

« J’adorerais ça. Je pense que c’est une idée tellement actuelle. À l’époque, nous étions confrontés à la surcharge de l’information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n’existait pas avant. C’était la surcharge de la télévision par câble et des centaines et des centaines de chaînes. Nous étions loin de nous douter que ce n’était que le début. Et donc, oui, je pense que Zoo TV pourrait absolument revenir et être tout aussi pertinente. Mais nous n’avons pas encore dépassé le stade des discussions. Ce qui est drôle, c’est que l’équipe de production de cette tournée est toujours avec nous. »

Intitulé Songs of Experience, le plus récent album de U2 est paru en 2017. Depuis, la formation de Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr a présenté deux tournées internationales, soit The Joshua Tree Tour (2017 et 2019) et Experience + Innocence Tour (2018).