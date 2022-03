U2 fera bientôt l’objet d’une série sur Netflix

Les fans de U2 seront sans doute heureux d’apprendre que le célèbre réalisateur J.J. Abrams (Lost, Alias, Mission impossible, Star Trek et Star Wars) serait en train de développer une série consacrée à U2 pour le compte de Netflix!

Selon ce que rapporte The Hollywood Reporter, la société de production de J.J. Abrams, Bad Robot, travaillerait sur cette série en collaboration avec le scénariste Anthony McCarten qui a notamment signé Bohemian Rhapsody, le film consacré à Queen. Celui-ci écrit aussi présentement le biopic sur Whitney Houston baptisé I Wanna Dance With Somebody.

Même si plusieurs détails demeurent secrets pour l’instant, des sources bien informées affirment que les membres de U2 seraient associés de près à ce projet.

Rappelons que U2 préparerait de son côté un nouvel album qui pourrait être suivi d’une tournée. Le dernier disque de la formation irlandaise, Songs of Experience, est sorti en 2017, tandis que la dernière tournée mondiale de U2 s'est terminée à la fin de l’année 2019.