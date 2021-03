U2 mettra en ligne 4 de ses concerts les plus mémorables

Le printemps s’annonce des plus divertissants pour les fans de U2! Le groupe irlandais a en effet décidé de présenter quatre de ses concerts les plus mémorables sur YouTube, du 17 mars au 12 avril. Cette série de spectacles intitulée U2 : The Virtual Road permettra de suivre la formation de Bono aux quatre coins du monde, durant quatre décennies, tout en restant dans le confort de son foyer!

« Chaque concert que nous avons présenté est mémorable pour nous, mais ces quatre le sont tout particulièrement », ont déclaré les membres de U2 par voie de communiqué, ajoutant que ces spectacles seront diffusés en haute définition et avec un son remastérisé.

Enregistré à Dublin en 2001, U2 Go Home : Live From Slane Castle sera le premier concert de la série à être mis en ligne, ce mercredi 17 mars, dès 19 h 30. Le 25 mars, ce sera au tour de U2 : Live At Red Rocks, un spectacle présenté dans le cadre du War Tour en 1983, dans le Colorado, sous une pluie diluvienne! Suivront ensuite Popmart : Live From Mexico (1997), le 1er avril, et iNNOCENCE + eXPERIENCE : Live in Paris (2015), le 10 avril.

Inédites et exclusives, les premières parties de ces quatre concerts seront respectivement assurées par Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Carla Morrison et Feu! Chatterton.

Notons que chacun de ses concerts ne sera disponible que pour une période limitée de 48 heures sur YouTube.