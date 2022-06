Un autre vidéoclip de The Weeknd devient milliardaire sur YouTube

Un peu plus de cinq ans après sa sortie, le vidéoclip de la chanson I Feel It Coming de The Weeknd et Daft Punk vient de franchir le cap du milliard de visionnements sur YouTube!

Mis en ligne le 10 mars 2017, le clip aux allures rétro du deuxième extrait de l’album Starboy met en vedette The Weeknd en train de danser dans les canyons rocheux d'une planète extraterrestre, avant d’être transformé en pierre, en compagnie d’une femme dont il a fait connaissance. Quelques années plus tard, les deux gars de Daft Punk découvrent le couple fossilisé lors de leur passage sur cette mystérieuse planète.

I Feel It Coming est le deuxième clip tiré de l’album Starboy à joindre le club sélect des vidéos milliardaires. Le vidéoclip de la chanson-titre, une autre collaboration de l’auteur-compositeur-interprète canadien avec le duo français Daft Punk, cumule de son côté plus de deux milliards de vues sur YouTube.

The Weeknd a lancé le 7 janvier dernier son 5e album studio. Intitulé Dawn FM, ce disque du chanteur torontois de 32 ans comprend notamment les extraits Take My Breath, Sacrifice et Out of Time.