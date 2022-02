Un cours sur Taylor Swift offert à l’Université de New York

L’Institut Clive Davis de l'Université de New York propose maintenant un cours entièrement consacré à… Taylor Swift!

« Ce cours propose d’analyser à la fois l'attrait et les aversions envers Taylor Swift grâce à des lectures attentives de sa musique et de son discours public en ce qui concerne sa propre croissance en tant qu'artiste et célébrité », peut-on lire dans la description du cours qui a débuté le 26 janvier dernier.

Par le biais de conférences et de différentes activités, ce cours se penche aussi sur la culture de l'adolescence dans la musique pop, le phénomène des fans, le droit d'auteur, le nationalisme américain et l'impact des médias sociaux sur l'industrie de la musique.

Ce cours dédié à Taylor Swift est enseigné par la journaliste musicale Brittany Spanos, tandis que l’auteure-compositrice-interprète américaine de 32 ans a été invitée à intervenir elle-même en classe.

Ce cours n’est toutefois pas une première du genre. En septembre dernier, l'Université Ryerson de Toronto avait en effet inauguré un cours portant sur les stars locales Drake et The Weeknd.

Au cours des trois dernières années, Taylor Swift a lancé pas moins de cinq albums : Lover, Folklore et Evermore, ainsi que Fearless (Taylor's Version) et Red (Taylor's Version).