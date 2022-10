Un documentaire pour les 40 ans de l’album Thriller de Michael Jackson

Le légendaire album Thriller de Michael Jackson célébrera ses 40 ans le 30 novembre prochain! Afin de célébrer cet anniversaire, Sony Music Entertainment et la succession du Roi de la pop lanceront un documentaire officiel retraçant la création de ce disque mythique.

Réalisé par le journaliste, historien musical et cinéaste Nelson George, ce film actuellement en production nous fera plonger dans les coulisses de la réalisation de Thriller et des courts-métrages des chansons de l’album qui ont littéralement redéfini l’univers du vidéoclip.

Ce documentaire, dont le titre et la date de sortie n’ont pas encore été précisés, présentera des images et des entrevues inédites témoignant de la façon dont Thriller a propulsé Michael Jackson au rang de méga-célébrité et créé un phénomène de culture pop qui continue d'influencer la musique, la télévision, la danse, la mode et bien plus encore.

« La sortie de Thriller a redéfini Michael Jackson, le faisant passer de star adolescente à superstar adulte, qui a composé des chansons mémorables, chanté magnifiquement et atteint le plus haut niveau de performance sur scène. L'album et les vidéoclips qu'il a inspirés ont créé un nouveau modèle de mariage entre la musique et l'image. Ce fut un privilège d'explorer cet album extraordinaire et de revisiter sa magie », a déclaré le réalisateur Nelson George par voie de communiqué.

En plus de la sortie de ce documentaire, Sony mettra sur le marché le 18 novembre prochain une édition anniversaire de Thriller. Les fans de Michael Jackson retrouveront dans ce coffret de collection l’album original ainsi qu’un second disque qui comprendra des chansons inédites ou inachevées de l’auteur-compositeur-interprète américain décédé le 25 juin 2009 à l’âge de 50 ans.

Paru le 30 novembre 1982, Thriller demeure encore à ce jour l’album le plus vendu de tous les temps avec plus de 100 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Récipiendaire de huit Grammy Awards (un autre record), ce disque est demeuré pas moins de 37 semaines en première position du palmarès américain Billboard.

Sept des chansons de Thriller se sont quant à elles classées dans le top 10 (Wanna Be Startin’ Somethin', Human Nature, P. Y. T. Pretty Young Thing et The Girl Is Mine), dont trois au numéro 1 (Beat It, Billie Jean et Thriller).