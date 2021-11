Un film immersif sur David Bowie serait en préparation

À quelques heures du lancement de l’album inédit Toy de David Bowie, on apprend qu’un nouveau film consacré au légendaire chanteur britannique serait actuellement en préparation. Selon ce que rapporte le magazine américain Variety, ce projet qui mijote depuis quatre ans ne serait « ni un documentaire ni une biographie, mais plutôt une expérience cinématographique immersive ».

Basé sur des milliers d’heures de contenu inédit et des performances rares du musicien, ce film serait réalisé par Brett Morgen, le cinéaste qui avait signé le documentaire Kurt Cobain : Montage of Heck. L’équipe du son qui a participé au biopic Bohemian Rhapsody sur Queen aurait également été mandaté pour assurer le mixage et la conception de ce projet.

Succédant à Stardust sorti en 2020, ce nouveau film aurait été réalisé en collaboration avec les héritiers de David Bowie, ce qui n’était pas le cas pour le précédent mettant en vedette Johnny Flynn dans le rôle du défunt chanteur. Selon les rumeurs, ce long-métrage pourrait être présenté en avant-première au prochain Festival du film de Sundance qui aura lieu en janvier 2022.

D’ici-là, les fans de David Bowie pourront découvrir ce vendredi 26 novembre Toy, le disque « perdu » du chanteur, vingt ans après son enregistrement. Cet album paraîtra dans un coffret baptisé David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992 - 2001).

Né le 8 janvier 1947 à Londres, David Bowie est décédé le 10 janvier 2016, à l'âge de 69 ans.