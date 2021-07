Un garçon de 8 ans fait le buzz en reprenant du AC/DC

Un jeune participant de la version espagnole de La Voix Junior est devenu la vedette du Web en reprenant avec brio des classiques du rock! Âgé de seulement 8 ans, Jesús del Río a notamment interprété Highway To Hell et Back in Black d’AC/DC, ainsi que The Final Countdown d’Europe.

L’histoire a débuté lorsque le jeune garçon a choisi de chanter Highway To Hell lors des auditions à l’aveugle de La Voz Kids, il y a quelques semaines. Trois des quatre juges ont alors immédiatement fait pivoter leurs chaises rouges, tandis que le quatrième (qui souhaitait aussi le faire!) a été « bloqué » par un des autres coachs.

En raison de son aisance sur scène et de son énergie contagieuse, le petit Jesús del Río a vu sa performance devenir virale sur Internet, d’abord en Europe, puis de ce côté-ci de l’Atlantique! La jeune star a ensuite récidivé l’exploit aux étapes suivantes de l’émission en interprétant les chansons Back in Black et de The Final Countdown.

Malheureusement, sa dernière performance ne lui a pas permis de remporter le concours télévisé mais gageons que Jesús del Río sera un nom à surveiller au cours des prochaines années!