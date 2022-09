Un juge rejette la plainte du bébé de l’album Nevermind de Nirvana

Nirvana vient de remporter une autre manche dans la saga judicaire entourant l’album Nevermind! Un juge californien a en effet décidé de rejeter la plainte pour pédopornographie déposée en août 2021 par l’homme qui apparaissait nu sur la pochette du mythique disque alors qu’il était bébé.

Le juge californien Fernando Olguin a rejeté vendredi dernier la plainte de Spencer Elden, aujourd’hui âgé de 31 ans, justifiant sa décision par le fait que ce dernier avait attendu trop longtemps avant d’affirmer avoir été exploité sexuellement par Nirvana. Les avocats du plaignant ont toutefois déclaré ce week-end qu’ils comptaient faire appel de ce jugement.

Rappelons que Spencer Elden réclamait plus de 150 000 $ US de dommages et intérêts chacun à une quinzaine d’accusés, dont Dave Grohl, Krist Novoselic et Courtney Love, l'exécuteur testamentaire de la succession de Kurt Cobain, décédé en 1994 à l’âge de 27 ans.

Selon le plaignant, le fait de montrer un billet d’un dollar accroché à un hameçon sur la pochette du deuxième album studio de Nirvana faisait paraître le bébé de quatre mois comme « un travailleur du sexe ». À l’époque, les parents de Spencer Elden avaient reçu 200 $ pour la séance photo originale, sans signer de document autorisant l’utilisation de ces photographies.

Paru le 24 septembre 1991, l’album Nevermind s'est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde grâce à des hits comme Smells Like Teen Spirit qui compte plus de 1,5 milliard de visionnements sur YouTube!