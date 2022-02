Un milliard de vues pour Bring Me to Life d’Evanescence

Un peu plus de 12 ans après sa publication sur YouTube, le vidéoclip officiel du classique Bring Me to Life d’Evanescence vient de franchir la barre du milliard de visionnements!

Mis en ligne le 2 décembre 2009, le clip du premier et plus grand succès en carrière d’Evanescence met en vedette la chanteuse Amy Lee qui a réagi sur Twitter à cette excellente nouvelle : « Tellement fière d'avoir atteint un milliard de vues! Quel truc de fou. Merci pour tout l'amour, tous les souvenirs. Je suis sans voix! ».

Extrait de l’album Fallen paru en 2003, Bring Me to Life a atteint le numéro 1 dans plusieurs pays d’Europe mais a dû se contenter d’une 3e position au Canada et d’une 5e place aux États-Unis.

Au total, le tout premier disque d’Evanescence s’est écoulé à plus de 17 millions d’exemplaires, en plus de permettre au groupe rock américain de remporter deux Grammy Awards.

Outre Bring Me to Life, cet album comprenait aussi les extraits My Immortal, Going Under et Everybody's Fool qui se sont tous illustrés sur les palmarès.