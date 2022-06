Un perroquet crée le buzz en reprenant des classiques du rock

Il s’appelle Tico, il a 18 ans et c’est devenu la nouvelle vedette du Web! D’accord, Tico n’est peut-être pas le plus grand chanteur de l’histoire de la musique mais c’est assurément le perroquet le plus motivé du monde quand vient le temps de reprendre les plus grands classiques du rock avec son « papa » Frank Maglio à la guitare!

Après avoir attiré l’attention sur YouTube au début de la pandémie, cet amazone à tête jaune américain a été élevé au rang des plus grandes stars depuis son arrivée sur la populaire plateforme TikTok où il cumule déjà des dizaines de milliers d’abonnés!

Bien qu’ayant visiblement beaucoup de difficulté à suivre le rythme avec sa voix éraillée digne d’Éric Lapointe ou Joe Cocker, Tico reprend avec enthousiasme des chansons comme Hotel California des Eagles, Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, My Sweet Lord de George Harrison, Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar, Call Me de Blondie, Beautiful Day de U2, Losing My Religion de R.E.M. ou encore des succès d’AC/DC, Kiss et Led Zeppelin.

En attendant de (peut-être) voir ce cher Tico au Centre Bell ou au Centre Vidéotron (on se permet quand même d’en douter un peu…), vous voulez vous aussi être témoin de ses prouesses? Regardez les vidéos ci-dessous!