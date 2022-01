Un premier vidéoclip dépasse les 10 milliards de vues sur YouTube

Considéré comme un véritable supplice pour les parents du monde entier, le vidéoclip de la chanson pour enfants Baby Shark vient de devenir le premier de l’histoire à franchir le cap des 10 milliards de visionnements sur YouTube!

En novembre 2020, la vidéo de Baby Shark était d’abord devenue la plus visionnée de tous les temps sur YouTube, toutes catégories confondues, avec 7 milliards de vues! Mis en ligne le 17 juin 2016, ce ver d’oreille fracassait ainsi le précédent record détenu par le méga-hit Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee qui, avouons-le, constitue aussi une véritable torture pour plusieurs…

Enregistrée en Corée du Sud à partir du remixage d’une chanson américaine, Baby Shark s’est rapidement transformée en phénomène viral international, au grand désarroi des parents exaspérés d’entendre en boucle cet air répétitif interprété par la chanteuse américano-coréenne Hope Marie Segoine, alors qu'elle était âgée de 10 ans.

Vous faites partie de ceux qui n’en peuvent plus d’écouter et de réécouter Baby Shark? Mauvaise nouvelle puisque la compagnie éducative sud-coréenne Pinkfong compte continuer d’exploiter ce succès en multipliant les produits et contenus dérivés de cette chanson…