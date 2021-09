Un remake du film The Bodyguard est maintenant confirmé

C’est maintenant officiel : le célèbre film The Bodyguard avec Whitney Houston aura droit à un « remake »! La nouvelle a été confirmée mercredi soir par le magazine américain Variety.

Cette nouvelle mouture du thriller romantique sera réalisée par Matthew López, tandis que Dan Lin, Jonathan Eirich et Lawrence Kasdan en assureront la production. Ce dernier avait d’ailleurs agi en tant que scénariste et producteur de la version originale de The Bodyguard qui mettait aussi en vedette Kevin Costner.

On ignore encore quels acteurs et actrices endosseront les rôles principaux de la nouvelle version de The Bodyguard mais les noms de Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Channing Tatum et Cardi B circuleraient à Hollywood.

Sorti sur grand écran en 1992, The Bodyguard est devenu un énorme succès au box-office, récoltant pas moins de 411 millions de dollars. Quant à la bande sonore originale du film, celle-ci est toujours considérée comme l'une des meilleures de tous les temps, l'album s'étant vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde.

Trois des chansons de la bande originale de The Bodyguard interprétées par Whitney Houston se sont hissées aux plus hauts échelons des palmarès, soit I'm Every Woman, I Have Nothing et, surtout, le méga-hit I Will Always Love You. Celui-ci est demeuré au numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant pas moins de 14 semaines consécutives, entre le 28 novembre 1992 et le 5 mars 1993, ce qui constituait un record à l’époque.

Originalement interprétée par Dolly Parton en 1973, la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston a également mérité le Grammy Award de l’Enregistrement de l’année en 1994, ainsi que de prestigieux prix aux American Music Awards, aux People's Choice Awards, aux MTV Movie Awards et aux Billboard Music Awards.

Rappelons que Whitney Houston fera également l’objet d’un biopic intitulé I Wanna Dance With Somebody. Ce film devrait être à l’affiche en novembre 2022.