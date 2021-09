Under Pressure de Queen et David Bowie a failli ne jamais voir le jour

La musique du classique Under Pressure de Queen et David Bowie a bien failli être oubliée à tout jamais et finir sa vie comme une œuvre inachevée! C’est la révélation plutôt surprenante qu’ont faite Roger Taylor et Brian May dans le cadre du plus récent épisode de la websérie Queen the Greatest diffusée sur YouTube.

Cette drôle d’histoire débute en 1981. Queen était alors à Montreux, en Suisse, pour enregistrer ce qui allait devenir l’album Hot Space un an plus tard. Apprenant que David Bowie était en ville, l'ingénieur du son David Richards invita le célèbre chanteur à venir entendre ce que le groupe était en train de préparer.

« Nous étions tous ivres et juste là pour nous amuser à jouer toutes sortes de vieilles chansons. David Bowie a alors suggéré d'écrire une nouvelle pièce. L'étincelle est venue du bassiste John Deacon, qui avait composé Another One Bites the Dust, deux ans plus tôt. Bowie a joué encore et encore la ligne de basse qui allait devenir célèbre et puis nous sommes allés manger une pizza et il a presque oublié sa nouvelle composition! », s’est rappelé avec humour Roger Taylor.

De retour en studio, après une soirée bien arrosée, plus personne ne se souvenait de cette musique jusqu’à ce que Roger Taylor lui-même décide de recommencer à l'exploiter. Après une nuit de travail acharné, la chanson Under Pressure était née et devint le deuxième numéro 1 du groupe au Royaume-Uni… et sans conteste l'une des plus grandes collaborations musicales de l’histoire!

Parlant de Queen, rappelons que le mythique groupe britannique envisage une suite du populaire film Bohemian Rhapsody!