Une cassette inédite de John Lennon mise aux enchères

Combien seriez-vous prêt à payer pour vous procurer une cassette audio sur laquelle on entend John Lennon interpréter une chanson inédite? Si l’on se fie à l’évaluation de la maison d’enchères Bruun Rasmussen de Copenhague, il vous faudra prévoir débourser entre 27 000 et 40 000 euros (entre 40 000 $ et 60 000 $ CAN) pour mettre la main sur ce trésor!

D’une durée totale de 33 minutes, cet enregistrement de John Lennon a été réalisé durant l’hiver 1970 au Danemark, alors que l’ex-Beatle y séjournait en compagnie de Yoko Ono afin de se rapprocher de la fille de cette dernière, qui vivait alors dans ce pays avec son père.

Cette cassette est mise en vente par un groupe de quatre hommes qui avaient eu la chance de rencontrer le célèbre chanteur durant ce voyage, alors qu’ils étaient encore adolescents. En plus d’une chanson inédite intitulée Radio Peace, on peut y entendre d’autres pièces chantées par John Lennon, ainsi qu’une conversation de ce dernier avec quelques étudiants et journalistes, après une conférence de presse.

Avis aux intéressé(e)s, la mise aux enchères aura lieu à Copenhague, au Danemark, le 28 septembre prochain. Et, oui, en plus d’un billet d’avion et de votre passeport, vous aurez besoin d’avoir en votre possession un lecteur-cassette encore fonctionnel pour profiter pleinement de votre nouvelle acquisition…