Une dizaine de spectacles gratuits au Festival de la chanson de Granby

Émile Bilodeau fait partie des artistes qui se produiront gratuitement, en plein air, dans le cadre de la 53e édition du Festival international de la chanson de Granby, du 26 au 28 août prochains!

Au total, une dizaine de spectacles extérieurs gratuits seront présentés cette année. En plus d’Émile Bilodeau, on aura droit à des concerts de J.A.M., Sarahmée, Clay and Friends, Alex Burger, Les Rats d’Swompe, Sara Dufour, MIELS et Bermuda.

Tous ces spectacles auront lieu au parc Daniel-Johnson, en bordure du lac Boivin, et le site pourra accueillir un maximum de 1 000 personnes.

Ces événements gratuits s’ajoutent à la programmation en salle qui avait été annoncée en juin dernier. Parmi les artistes en vedette, mentionnons Luc de Larochellière, Vincent Vallières, Pépé et sa guitare ainsi que Saratoga.

Les billets pour les spectacles en salle, les laissez-passer gratuits pour les concerts en plein-air et la programmation détaillée sont disponibles sur le site web du Festival international de la chanson de Granby.