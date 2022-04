Une guitare de Kurt Cobain mise aux enchères pour 800 000 $

La guitare Fender Mustang 1969 qu’utilisait Kurt Cobain dans le vidéoclip officiel du classique Smells Like Teen Spirit de Nirvana sera mise aux enchères à un prix de départ variant entre 600 000 $ et 800 000 $ américains! Cet encan organisé par Julien's Auctions aura lieu les 21 et 22 mai prochains au Hard Rock Café de New York, ainsi que sur le Web.

« Avoir entre nos mains cette guitare légendaire, l'une des plus importantes sur le plan culturel et historique, non seulement pour l'héritage de Kurt Cobain et de Nirvana, mais aussi pour toute l'histoire de la musique rock, est un véritable honneur », a déclaré Darren Julien de Julien's Auctions, par voie de communiqué.

Outre cette guitare mythique, une vingtaine d’autres articles ayant appartenu au défunt chanteur seront mis aux enchères. Parmi ceux-ci, mentionnons sa Dodge Dart 1965, décrite comme « la seule voiture encore existante et connue ayant été conduite par le leader de Nirvana ». Propriété de la sœur de Kurt Cobain depuis 28 ans, cette automobile devrait être vendue entre 400 000 $ et 600 000 $.

Les fans pourront également se procurer une caricature de Michael Jackson dessinée par Kurt Cobain, sa carte d'embarquement pour un vol de Seattle à Chicago, ainsi que des jouets et des vêtements lui ayant appartenu.

Baptisée Music Icons, cette vente aux enchères mettra aussi en vedette différents articles d'artistes comme les Beatles, Queen, Elvis Presley, Madonna et Elton John.