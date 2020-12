Une quinzaine d’artistes québécois en concert virtuel pour le Nouvel An

Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Matt Holubowski, Alicia Moffet, Klô Pelgag et Fouki : voilà quelques-uns des artistes qui participeront aux célébrations du Nouvel An, ce jeudi 31 décembre, à Montréal! Baptisé Rêver ensemble, cet événement réunira une quinzaine de chanteurs et chanteuses de tous les horizons musicaux afin de célébrer la fin de 2020, une année que plusieurs voudraient oublier au plus vite…

En raison de la pandémie, ce spectacle annuel organisé par Montréal en fêtes a été pré-enregistré en studio et dans plusieurs lieux mythiques de la métropole, plutôt que de se dérouler en direct du Vieux-Port, comme c’était le cas au cours des dernières années.

Animé par Marina Bastarache et Gaël Comtois, Rêver ensemble mettra également en vedette Martha Wainwright, Pierre Kwenders, The Franklin Electric, The Barr Brothers, KNLO, Beyries et Random Recipe.

Ce spectacle pourra être visionné gratuitement le 31 décembre, à compter de 21 h 30, sur le site de Montréal en fêtes.