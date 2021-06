Vaccination : Katy Perry, P!nk et Selena Gomez lancent un cri du cœur

Katy Perry, P!nk, Selena Gomez, Billie Eilish et Liam Payne ont uni leurs voix pour interpeller le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et les autres dirigeants du G7 afin que ceux-ci fassent don de vaccins contre la COVID-19 aux pays dans le besoin.

« La pandémie ne sera terminée nulle part tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas terminée partout. Cela signifie que chaque pays doit pouvoir vacciner ses citoyens aussi rapidement et équitablement que possible. Les espoirs du monde reposent sur vos épaules. Ensemble, vous devez relever ce défi », peut-on lire dans une lettre ouverte signée par une trentaine de stars internationales.

Cette initiative est chapeautée par l'UNICEF qui appelle les dirigeants du G7, qui se réuniront ce week-end en Angleterre, à s'engager à mettre en œuvre « des actions qui permettront d'acheminer les vaccins où les besoins sont les plus grands et les plus pressants ».

Cette lettre indique que les pays les plus pauvres ont actuellement besoin de 190 millions de doses de vaccins et que les pays du G7 peuvent faire don de 20 % de leurs doses entre juin et août, et ce, sans engendrer de retard significatif dans les plans de vaccination de leurs populations.