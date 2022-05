Vangelis, le compositeur de Chariots of Fire, s’éteint à 79 ans

Le célèbre compositeur grec Vangelis Papathanassiou est décédé à Paris, à l'âge de 79 ans. Reconnu pour avoir signé la musique de nombreux films, tels Chariots of Fire, Blade Runner, Antartica et 1492 : Christophe Colomb, l’artiste est décédé dans la nuit du 17 mai, des suites de la COVID-19.

Né en Grèce en 1943, celui qu’on qualifiait d’enfant prodige a été un pionnier de la musique électronique en jouant dans des groupes pop, puis en s’associant à Jon Anderson de la formation Yes pour enregistrer plusieurs albums sous le nom de Jon & Vangelis.

C’est toutefois grâce à la bande originale du film Chariots of Fire en 1981 que Vangelis a connu la gloire au niveau international. En plus de mériter un Oscar, la pièce titre de ce long-métrage s’est hissée au numéro 1 des palmarès du monde entier, un exploit plutôt rare pour une composition instrumentale.

Plus récemment, Vangelis a composé de la musique pour le théâtre, le ballet et des documentaires, en plus de signer l'hymne de la coupe du monde FIFA en 2002.