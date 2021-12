Varda Étienne veut avoir le dernier mot à QUI SAIT CHANTER?

Panéliste invitée cette semaine à l’émission QUI SAIT CHANTER? de Noovo, Varda Étienne a su tenir tête à ses confrères quand est venu le temps de choisir qui étaient les bons et les mauvais chanteurs parmi l’influenceuse, la skateuse, la globe-trotteuse, le designer de mode, la promeneuse de chiens et le joueur de hockey!

Le concurrent Marc-André a-t-il décidé de suivre l’instinct de Varda? Ou a-t-il plutôt choisi de se fier à l’opinion de Rita Baga et de Roxane Bruneau, les deux panélistes régulières de l’émission, ou encore à celle de Véronique Claveau, l’autre panéliste invitée de la semaine? Découvrez la réponse en visionnant l’émission complète ici ou regardez un extrait ci-bas!

Il faut avouer qu’avec 25 000 $ en jeu, Marc-André a aussi dû mettre à profit son expérience de superviseur au salon de poker du casino afin de démasquer les participants qui affichaient leur… poker face!

En plus de nous faire vivre des moments de suspense bien sentis, QUI SAIT CHANTER? nous a encore permis lundi soir de fredonner des chansons qu’on connaît par cœur, dont Oublie-moi de Cœur de pirate, Balance ton quoi d’Angèle, Si exceptionnel d’Andrée Watters, Higher Love de Steve Winwood et Whitney Houston ainsi que Be With You de Mr. Big.

Puis, à la toute fin de l’émission, Roxane Bruneau est montée sur scène pour interpréter son méga-succès À ma manière avec la dernière participante de la soirée. Vous voulez encore plus de hits? Branchez-vous sur la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo!

Soyez au rendez-vous pour la dernière de la saison de l’émission QUI SAIT CHANTER? animée par Phil Roy, lundi prochain, dès 20 h, à l’antenne de Noovo et sur Noovo.ca!