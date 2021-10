Victoria Beckham ferme la porte à son retour avec les Spice Girls

Que les fans des Spice Girls se le tiennent pour dit : Victoria Beckham ne remontera PAS sur scène avec ses coéquipières pour les célébrations du 25e anniversaire du groupe! La chanteuse, designer et styliste britannique de 47 ans a fait cette déclaration dans le cadre de la populaire émission Good Morning America.

« Les admirateurs des Spice Girls ont toujours été géniaux et j’ai vécu une magnifique aventure. Mais pour le moment je me consacre à la mode. C'est ma passion. Ce que j'aime à propos de l'industrie de la beauté, c'est d'aller au laboratoire et d'être créative, de me concentrer sur un message de beauté propre. J'adore développer des produits que j'aime, travailler étroitement avec ma communauté. Donc au final, je leur donne ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent vraiment », a affirmé Posh Spice, faisant référence à ses produits de beauté et à sa marque de mode.

Cette annonce survient au moment où de nombreuses rumeurs laissaient entendre que les cinq filles des Spice Girls envisageaient de se réunir pour une ultime tournée en 2023. Déjà en 2019, Victoria Beckham avait renoncé à rejoindre Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown et Melanie Chislom lors de leurs concerts-retrouvailles.

Les Spice Girls ont récemment célébré le 25e anniversaire de leur premier album en lançant une édition spéciale de Spice. La formation a aussi souligné le 25e anniversaire de Wannabe, son tout premier numéro 1, en mettant sur le marché le EP Wannabe25 comprenant une ballade inédite baptisée Feed Your Love.